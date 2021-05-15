Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины

Каир, 15 мая. Сотрудники полиции задержали журналистку Нур аль-Ходу Заки, поднявшую флаг Палестины на площади Тахрир в центре Каира. Еще пять граждан арестовали во время демонстрации в поддержку арабов Израиля, где уже несколько дней подряд продолжается вооруженный конфликт, однако спустя некоторое время их освободили под залог.

Силы безопасности Египта задержали их за попытку поджечь израильский флаг во время акции протеста, организованной после праздничной молитвы Ид аль-Фитр.

10 мая суд постановил конфисковать дома арабских семей, проживающих в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Уличные беспорядки переросли в обмен ракетными ударами, что привело к жертвам с обеих сторон. Конфликт вызвал широкий общественный резонанс. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев проходят в разных городах арабского мира.

Протесты в Египте не ограничиваются уличными пикетами. Недовольство выражают как отдельные активисты, так и различные общественные группы. Например, профсоюзная организация каирских юристов объявила о своем участии в формировании комитета по документированию и фиксации фактов и оказанию необходимой поддержки международным правовым институтам с целью расследования преступлений израильских военнослужащих и привлечения их к ответственности за действия, совершенные против палестинского народа.

Кроме того, член Совета старших улемов мусульманского университета Аль-Азхар шейх Ахмед Омар Хашим, направил правителям арабских государств письмо с призывом объединиться ради освобождения Иерусалима и формирования совместных исламских сил сдерживания.

«Власти[Израиля] нарушили неприкосновенность мечети Аль-Акса и совершили нападение на религиозные святыни», — заявил шейх во время пятничной проповеди в мечети Аль-Азхар.

События палестино-израильского конфликта не оставили равнодушными и египетских артистов. Несколько известных исполнителей, среди которых Хамо Бека, Фигу Дахлави и Нур Тот, выпустили новую песню под названием «Мы освободим тебя, Палестина!» Видеоклип с композицией размещен на YouTube с хэштегом «Спасите район Шейх-Джарра».