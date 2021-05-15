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21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
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«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
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Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
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Наука
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20:54
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Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины

Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
wikipedia.org  /  Olaf Tausch / CC BY 3.0

Каир, 15 мая. Сотрудники полиции задержали журналистку Нур аль-Ходу Заки, поднявшую флаг Палестины на площади Тахрир в центре Каира. Еще пять граждан арестовали во время демонстрации в поддержку арабов Израиля, где уже несколько дней подряд продолжается вооруженный конфликт, однако спустя некоторое время их освободили под залог.

Силы безопасности Египта задержали их за попытку поджечь израильский флаг во время акции протеста, организованной после праздничной молитвы Ид аль-Фитр.

10 мая суд постановил конфисковать дома арабских семей, проживающих в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Уличные беспорядки переросли в обмен ракетными ударами, что привело к жертвам с обеих сторон. Конфликт вызвал широкий общественный резонанс. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев проходят в разных городах арабского мира.

Протесты в Египте не ограничиваются уличными пикетами. Недовольство выражают как отдельные активисты, так и различные общественные группы. Например, профсоюзная организация каирских юристов объявила о своем участии в формировании комитета по документированию и фиксации фактов и оказанию необходимой поддержки международным правовым институтам с целью расследования преступлений израильских военнослужащих и привлечения их к ответственности за действия, совершенные против палестинского народа.

Кроме того, член Совета старших улемов мусульманского университета Аль-Азхар шейх Ахмед Омар Хашим, направил правителям арабских государств письмо с призывом объединиться ради освобождения Иерусалима и формирования совместных исламских сил сдерживания.

«Власти[Израиля] нарушили неприкосновенность мечети Аль-Акса и совершили нападение на религиозные святыни», — заявил шейх во время пятничной проповеди в мечети Аль-Азхар.

События палестино-израильского конфликта не оставили равнодушными и египетских артистов. Несколько известных исполнителей, среди которых Хамо Бека, Фигу Дахлави и Нур Тот, выпустили новую песню под названием «Мы освободим тебя, Палестина!» Видеоклип с композицией размещен на YouTube с хэштегом «Спасите район Шейх-Джарра».

израиль египет палестина сектор газа тахрир
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