Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 62-летнего миллиардера из Южной Африки

Лондон, 15 мая. Племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер выходит замуж за 62-летнего мультимиллиардера из Южной Африки Майкла Льюиса. Об этом она сообщила журналистам.

О помолвке пары стало известно в 2019 году, но Спенсер резко отказалась комментировать свои отношения. В интервью Town&Country модель, успевшая стать лицом бренда Dolce&Gabbana, объяснила, что любовь для нее является смыслом жизни. Родственница принцессы Дианы не хочет, чтобы ее отношения публично обсуждались. От союза с Льюисом она ожидает счастливого брака и детей.

«Я просто с нетерпением жду действительно счастливой семейной жизни: счастливого брака и детей. Мне очень спокойно от того, что все идет так, как должно», — анонсировала скорую свадьбу племянница леди Ди.

Сын принцессы Дианы принц Гарри и его жена Меган Маркл ожидают рождения второго ребенка. По словам эксперта по королевской семье Кэти Никол, имя матери герцога Сассекского стоит первым в списке имен для их будущей дочери.