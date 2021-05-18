Бредихин оценил заявление депутата Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Все новости
18 мая 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Все новости

Бредихин оценил заявление депутата Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука

1
Политика
Бредихин оценил заявление депутата Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой из-за оппозиционера Виктора Медведчука. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин оценил ситуацию в интервью ФАН.

На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Кроме того, киевские власти уже выразили желание обменять политика на украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Получается, Киев хочет обменять украинцев на украинца, однако такая процедура прямо нарушает конституцию страны.

Депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин раскритиковал украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе. Он подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева совсем другие задачи.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне. Украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это все элементы втягивания Европы в большую войну», — заявил Кузьмин.

Бредихин оценил заявление депутат Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука
Prt Scr youtube.com  / NewsOne

По мнению парламентария, «западные кураторы» определили особую роль для Украины — провокатора, который должен спровоцировать Россию на вооруженный конфликт. Однако западные страны не будут в него вмешиваться напрямую, поскольку связываться с ядерной державой никто не хочет, а вот Украину им не жалко.

«Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние. Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», — объяснил Кузьмин.

Бредихин оценил заявление депутат Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука
vk.com  / Антон Викторович Бредихин

Федеральное агентство новостей связалось с главным редактором журнала «Архонт» Антоном Бредихиным с просьбой прокомментировать высказывание народного депутата Украины Рената Кузьмина. По словам эксперта, он не видит реальной угрозы войны из-за Виктора Медведчука.

«Не вижу реальной причины войны из-за преследования Медведчука. Это уж слишком. Да и если будут его менять, то поменяют украинца на украинцев. Здесь же демонстрируется совокупность фактов. Но напомню, что американские инструкторы работают, а американская оборонка продает оружие весь период войны в Донбассе. Занималась она этим и ранее. Оттого увязывать все на «факторе Медведчука» — натянуто», — отметил Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины.

украина медведчук бредихин
1 комментарий
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56560 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45817 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31163 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24608 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18861 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Политика / Бредихин оценил заявление депутата Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука
Рейтинг@Mail.ru