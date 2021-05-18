Бредихин оценил заявление депутата Рады о «большой войне» в Европе из-за Медведчука

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой из-за оппозиционера Виктора Медведчука. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин оценил ситуацию в интервью ФАН.

На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Кроме того, киевские власти уже выразили желание обменять политика на украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Получается, Киев хочет обменять украинцев на украинца, однако такая процедура прямо нарушает конституцию страны.

Депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин раскритиковал украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе. Он подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева совсем другие задачи.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне. Украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это все элементы втягивания Европы в большую войну», — заявил Кузьмин.

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По мнению парламентария, «западные кураторы» определили особую роль для Украины — провокатора, который должен спровоцировать Россию на вооруженный конфликт. Однако западные страны не будут в него вмешиваться напрямую, поскольку связываться с ядерной державой никто не хочет, а вот Украину им не жалко.

«Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние. Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», — объяснил Кузьмин.

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Федеральное агентство новостей связалось с главным редактором журнала «Архонт» Антоном Бредихиным с просьбой прокомментировать высказывание народного депутата Украины Рената Кузьмина. По словам эксперта, он не видит реальной угрозы войны из-за Виктора Медведчука.

«Не вижу реальной причины войны из-за преследования Медведчука. Это уж слишком. Да и если будут его менять, то поменяют украинца на украинцев. Здесь же демонстрируется совокупность фактов. Но напомню, что американские инструкторы работают, а американская оборонка продает оружие весь период войны в Донбассе. Занималась она этим и ранее. Оттого увязывать все на «факторе Медведчука» — натянуто», — отметил Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины.