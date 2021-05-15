Зара нежно поздравила певицу Славу с днем рождения

Москва, 15 мая. Известная исполнительница Зара трогательно обратилась к коллеге по сцене и подруге Славе в ее день рождения.

Певица опубликовала фотографии со звездой сцены Славой в своем Instagram-аккаунте. Известные артистки запечатлелись в ярких стильных нарядах.

На первом снимке Зара предстала в нежном, цветастом платье в пол, а именинница в белом пиджаке и яркой желтой юбке. На следующем фото звезды показали фанатам вечерний макияж.

«Моя дорогая, любимая, талантливая и сумасшедшая Славочка! С днем рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким! Обнимаю! Береги себя! Люблю!» — обратилась Зара к близкой подруге.

Фанаты решили присоединиться к поздравлениям Зары и восхитились красотой двух исполнительниц и их молодостью. Они пожелали имениннице счастья, здоровья и новых песен,.

Суббота оказалась радостным днем и для футболиста Артема Дзюбы, у которого в этот день родился третий сын.