Вузы России могут перейти на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва, 15 мая. Российские вузы в случае роста заболеваемости коронавирусом готовы провести приемную кампанию и перейти на дистанционный формат обучения.

При этом абитуриенты в этом году смогут подавать документы как очно, так и удаленно. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Прием документов продлится с 20 июня по 29 июля, а 17 августа будут изданы приказы о зачислении на очную форму. Что касается дополнительных вступительных экзаменов, включая творческую направленность, то вузы проведут их до 29 июля, добавил министр.

Согласно последним данным, в России за последние сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 17% заболевших не наблюдалось клинических проявлений инфекции.