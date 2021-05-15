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21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
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«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
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Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию

Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
Prt Scr twitter.com  /  @Nurienar

Сантьяго, 15 мая. В Чили стартовали выборы в Учредительное собрание, а также губернаторов и мэров муниципалитетов. В голосовании будут участвовать более 14 млн граждан, и оно продлится до вечера воскресенья. Сообщает Diario La Republica.

В течение двух дней чилийцы выберут 155 человек членов Учредительного собрания, которые впоследствии разработают новую Конституцию взамен нынешней, унаследованной от генерала и бывшего лидера государства Аугусто Пиночета. Кроме того, жителям страны предстоит проголосовать за глав 16 регионов Чили, 346 мэров и советников. Избирательные участки будут работать в субботу и воскресенье с восьми часов утра до шести вечера (12:00 и 22:00 по московскому времени), чтобы все 14 миллионов граждан успели отдать свой голос.

У выбранных членов Учредительного собрания будет девять месяцев для разработки нового текста Конституции. Ее примут или отклонят по итогам общего голосования. Одной из особенностей рабочей группы будет гендерный паритет, согласно которому минимум 45% собрания составят женщины, еще 17 мест отведут коренным народам.

Выборы стали результатом референдума, который прошел 25 октября 2020 года, когда более 80% населения одобрило изменение Конституции.

Президент Чили Себастьян Пиньера призвал граждан голосовать. Он отметил, что все сделано, чтобы процесс проходил безопасно.

«Выборы — это уважение к демократии и удовлетворению нашего общества. Сегодня голос народа громко слышен на предстоящих исторических выборах, на которых мы вместе проголосуем за членов Учредительного собрания, губернаторов, мэров и советников. Это зависит от каждого из нас», — написал он у себя в Twitter.

Конституция Пиночета

Нынешняя Конституция была принята в 1980 году во время правления Пиночета, ее текст написали единомышленники военачальника и диктатора. Многие чилийцы видят именно в ней причину социального неравенства в стране. Действующий закон не защищает права человека, не может гарантировать всеобщий доступ к здравоохранению, образованию и к получению пенсий. Документ также не обеспечивает равные права женщин в браке и в большинстве случаев запрещает аборты. Идея изменить закон возникла в ходе антиправительственных протестов в 2019 году. Многие участники референдума, состоявшегося в октябре 2020 г., ждут от Конституции обеспечения большего участия государства в экономической, социальной и других сферах, а также равенства полов.

выборы конституция чили
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