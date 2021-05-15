В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию

Сантьяго, 15 мая. В Чили стартовали выборы в Учредительное собрание, а также губернаторов и мэров муниципалитетов. В голосовании будут участвовать более 14 млн граждан, и оно продлится до вечера воскресенья. Сообщает Diario La Republica.

Chile vota en históricos comicios constituyentes: EN VIVO sigue la jornada



La jornada electoral más importante para la democracia chilena ya comenzó y continuará hasta el domingo. Entérate EN VIVO de lo más relevante que ocurre.https://t.co/6XYzhKOV56 — Diario La República (@larepublica_pe) May 15, 2021

В течение двух дней чилийцы выберут 155 человек членов Учредительного собрания, которые впоследствии разработают новую Конституцию взамен нынешней, унаследованной от генерала и бывшего лидера государства Аугусто Пиночета. Кроме того, жителям страны предстоит проголосовать за глав 16 регионов Чили, 346 мэров и советников. Избирательные участки будут работать в субботу и воскресенье с восьми часов утра до шести вечера (12:00 и 22:00 по московскому времени), чтобы все 14 миллионов граждан успели отдать свой голос.

У выбранных членов Учредительного собрания будет девять месяцев для разработки нового текста Конституции. Ее примут или отклонят по итогам общего голосования. Одной из особенностей рабочей группы будет гендерный паритет, согласно которому минимум 45% собрания составят женщины, еще 17 мест отведут коренным народам.

Выборы стали результатом референдума, который прошел 25 октября 2020 года, когда более 80% населения одобрило изменение Конституции.

Президент Чили Себастьян Пиньера призвал граждан голосовать. Он отметил, что все сделано, чтобы процесс проходил безопасно.

«Выборы — это уважение к демократии и удовлетворению нашего общества. Сегодня голос народа громко слышен на предстоящих исторических выборах, на которых мы вместе проголосуем за членов Учредительного собрания, губернаторов, мэров и советников. Это зависит от каждого из нас», — написал он у себя в Twitter.

Votar es honrar la democracia y cumplir con nuestra sociedad. Q hoy se escuche fuerte la voz de la gente en esta elección histórica, en q juntos elegiremos Convencionales, Gobernadores, Alcaldes y Concejales.



De todos depende q las #Elecciones2021CL sean participativas y seguras — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 15, 2021

Конституция Пиночета

Нынешняя Конституция была принята в 1980 году во время правления Пиночета, ее текст написали единомышленники военачальника и диктатора. Многие чилийцы видят именно в ней причину социального неравенства в стране. Действующий закон не защищает права человека, не может гарантировать всеобщий доступ к здравоохранению, образованию и к получению пенсий. Документ также не обеспечивает равные права женщин в браке и в большинстве случаев запрещает аборты. Идея изменить закон возникла в ходе антиправительственных протестов в 2019 году. Многие участники референдума, состоявшегося в октябре 2020 г., ждут от Конституции обеспечения большего участия государства в экономической, социальной и других сферах, а также равенства полов.