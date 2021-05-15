Партия «Зеленые» выбрала нового председателя

Москва, 15 мая. Лидер «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин стал председателем экологической партии «Зеленые».

Накануне в Москве прошел внеочередной съезд представителей партии. В нем приняли участие свыше 80 делегатов из 53 регионов страны.

На заседании политики одобрили новую редакцию устава партии, а также выбрали председателя. Им стал 56-летний исполнительный директор «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

«Съезд показал, что идет процесс оздоровления старейшей партии, тем более экологическая повестка одна из мейнстримных, как в мировом масштабе, так и во внутриполитическом», — сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Кроме того, партийцы заявили о начале подготовки к избирательной кампании 2021 года и выборам в Государственную думу.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что на предстоящие выборы в Госдуму могут попытаться негативно повлиять западные страны.