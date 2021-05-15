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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
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«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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20:49
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Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
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Некоторые полезные системы автомобиля могут быть опасны для мотора

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Экономика
Некоторые полезные системы автомобиля могут быть опасны для мотора
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 15 мая. Современные авто оснащены массой систем, призванных заботиться об экологии и экономии топлива. Однако порой они могут создать автовладельцу серьезные проблемы.

Прежде всего, производители не советуют прогревать моторы всех современных машин и настраивают под это системы впрыска топлива. Но при морозе агрегат с трудом справляется со своей задачей, а нагрузки на него возрастают. В итоге ресурс шатунно-поршневой группы заметно падает, пишет «АвтоВзгляд».

Такая полезная система, как «старт-стоп» тоже преподносит неприятные сюрпризы. Любой двигатель рассчитан на конкретное число пусков, а «старт-стоп» увеличивает это количество в тысячу раз, объяснили эксперты. Каждое отключение мотора вызывает остановку в работе маслонасоса, а каждый пуск — повышает нагрузки на шатуны и другие трущиеся поверхности, что влечет за собой износ деталей мотора.

Спорной также является система катколлектора. Нейтрализатор быстро забивается сажей и разрушается, из-за чего его керамические частички попадают в двигатель. Это вызывает задиры, которые далее заставляют мотор больше расходовать масло и забирают у него мощность.

Lada Granta стала самым продаваемым авто на российском рынке. Об этом заявили аналитики Ассоциации европейского бизнеса.

автомобили мотор двигатель
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