Некоторые полезные системы автомобиля могут быть опасны для мотора

Москва, 15 мая. Современные авто оснащены массой систем, призванных заботиться об экологии и экономии топлива. Однако порой они могут создать автовладельцу серьезные проблемы.

Прежде всего, производители не советуют прогревать моторы всех современных машин и настраивают под это системы впрыска топлива. Но при морозе агрегат с трудом справляется со своей задачей, а нагрузки на него возрастают. В итоге ресурс шатунно-поршневой группы заметно падает, пишет «АвтоВзгляд».

Такая полезная система, как «старт-стоп» тоже преподносит неприятные сюрпризы. Любой двигатель рассчитан на конкретное число пусков, а «старт-стоп» увеличивает это количество в тысячу раз, объяснили эксперты. Каждое отключение мотора вызывает остановку в работе маслонасоса, а каждый пуск — повышает нагрузки на шатуны и другие трущиеся поверхности, что влечет за собой износ деталей мотора.

Спорной также является система катколлектора. Нейтрализатор быстро забивается сажей и разрушается, из-за чего его керамические частички попадают в двигатель. Это вызывает задиры, которые далее заставляют мотор больше расходовать масло и забирают у него мощность.

Lada Granta стала самым продаваемым авто на российском рынке. Об этом заявили аналитики Ассоциации европейского бизнеса.