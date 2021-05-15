Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным

Москва, 15 мая. Вдова режиссера Олега Табакова Марина Зудина приняла участие в съемках шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», однако после выразила надежду, что фрагмент с ней вырежут.

Зудина редко появляется в ток-шоу, однако для шоумена Галкина она решила сделать исключение и отозваться на его приглашение стать гостьей «Сегодня вечером» на Первом канале. В Instagram она показала своим подписчикам наряд, в котором ходила на съемки шоу, а также призвала своих фанатов посмотреть выпуск с ее участием.

По ее словам, Галкину удалось заманить Зудину близкой к ее интересам теме. На передаче обсуждали музыку 70-х и 90-х годов. Артисты этих лет всегда интересовали вдову Табакова. Однако после участия в проекте Зудина поняла, что оказалась в студии лишней, так как там, кроме нее, присутствовали одни профессиональные музыканты.

«По итогу, как мне показалось, среди музыкантов и всех, кто связан с музыкой, я была не очень уместна, и я бы себя вообще вырезала. Может, так и будет по итогу!» — пожаловались актриса.

Чаще Зудину позиционируют именно как супругу режиссера Олега Табакова. Ради молодой актрисы он ушел из семьи, несмотря на большое давление родных и детей.