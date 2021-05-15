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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
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Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным

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Шоу-бизнес
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 мая. Вдова режиссера Олега Табакова Марина Зудина приняла участие в съемках шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», однако после выразила надежду, что фрагмент с ней вырежут.

Зудина редко появляется в ток-шоу, однако для шоумена Галкина она решила сделать исключение и отозваться на его приглашение стать гостьей «Сегодня вечером» на Первом канале. В Instagram она показала своим подписчикам наряд, в котором ходила на съемки шоу, а также призвала своих фанатов посмотреть выпуск с ее участием.

По ее словам, Галкину удалось заманить Зудину близкой к ее интересам теме. На передаче обсуждали музыку 70-х и 90-х годов. Артисты этих лет всегда интересовали вдову Табакова. Однако после участия в проекте Зудина поняла, что оказалась в студии лишней, так как там, кроме нее, присутствовали одни профессиональные музыканты.

«По итогу, как мне показалось, среди музыкантов и всех, кто связан с музыкой, я была не очень уместна, и я бы себя вообще вырезала. Может, так и будет по итогу!» — пожаловались актриса.

Чаще Зудину позиционируют именно как супругу режиссера Олега Табакова. Ради молодой актрисы он ушел из семьи, несмотря на большое давление родных и детей.

галкин зудина сегодня вечером
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Все новости / Шоу-бизнес / Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
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