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15 мая 21:46
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Первый поцелуй Тимати покажут в новом эпизоде «Холостяка»

Шоу-бизнес
Первый поцелуй Тимати покажут в новом эпизоде «Холостяка»
holostyak.tnt-online.ru  /  Официальный сайт телеканала ТНТ

Москва, 15 мая. Герой восьмого сезона шоу «Холостяк» рэпер Тимати впервые поцеловал конкурсантку. Новый выпуск покажут 15 мая на ТНТ.

Стало известно, что долгожданный поцелуй исполнителя с участницей проекта покажут в новом эпизоде. Холостяк пригласит девушку в Московский планетарий, где герой шоу и раскроет свои чувства. Чтобы побыть наедине с девушкой, Тимати специально закроет место для свидания, организовав приватную обстановку.

Имя счастливицы пока не известно. Ею может оказаться одна из участниц, оставшихся в проекте: Адель Вейгель, Мария Лобанова, Кристина Романова, Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова.

Фаворитка шоу Мария Вебер, которой еще в начале «Холостяка» приписывали победу, неожиданно для зрителей покинула проект пару эпизодов назад. Пользователи Сети, уверенные в романе Вебер и Тимати, часто сравнивали внешние данные модели с экс-возлюбленной певца Анастасией Решетовой. На это участница программы отвечала, что обладает особой индивидуальностью, а читать подобные сообщения от подписчиков ей просто смешно.

тимати холостяк тнт
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Все новости / Шоу-бизнес / Первый поцелуй Тимати покажут в новом эпизоде «Холостяка»
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