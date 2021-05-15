Первый поцелуй Тимати покажут в новом эпизоде «Холостяка»

Москва, 15 мая. Герой восьмого сезона шоу «Холостяк» рэпер Тимати впервые поцеловал конкурсантку. Новый выпуск покажут 15 мая на ТНТ.

Стало известно, что долгожданный поцелуй исполнителя с участницей проекта покажут в новом эпизоде. Холостяк пригласит девушку в Московский планетарий, где герой шоу и раскроет свои чувства. Чтобы побыть наедине с девушкой, Тимати специально закроет место для свидания, организовав приватную обстановку.

Имя счастливицы пока не известно. Ею может оказаться одна из участниц, оставшихся в проекте: Адель Вейгель, Мария Лобанова, Кристина Романова, Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова.

Фаворитка шоу Мария Вебер, которой еще в начале «Холостяка» приписывали победу, неожиданно для зрителей покинула проект пару эпизодов назад. Пользователи Сети, уверенные в романе Вебер и Тимати, часто сравнивали внешние данные модели с экс-возлюбленной певца Анастасией Решетовой. На это участница программы отвечала, что обладает особой индивидуальностью, а читать подобные сообщения от подписчиков ей просто смешно.