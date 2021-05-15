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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
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Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
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20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
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Загрязнение Днепра может поставить Украину на грань водного коллапса

Общество
Загрязнение Днепра может поставить Украину на грань водного коллапса
Prt Scr youtube.com  /  QHA - Qırım Haber Ajansı

Киев, 15 мая. Украине грозит кризис с питьевой водой из-за загрязнения основных водных артерий страны. Концентрация токсичных веществ в реках превышает норму в 30-40 раз, заявили эксперты ГЭИ.

Проведенная в марте проверка показала, что в стране резко ухудшилась ситуация с питьевой водой, реки загрязнены или обмелели. Украина может лишиться главного источника пресной воды, Днепр находится в критическом состоянии. Исследование выявило 21 загрязняющее вещество, среди них ядохимикаты и тяжелые металлы. Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что будет просить власти страны ужесточить правила эксплуатации водных ресурсов.

За последние десятилетия Украина лишилась около сотни рек, остальные наполнены на 70% объема. Русла заиливаются, вода загрязняется массовым бесконтрольным сбросом. Малеваный выделил три основных угрозы Днепру: химические загрязнения, обмеление и утрата биологического разнообразия.

Более 40% вод, сброшенных в 2020 году в Днепр в районе Киева, были неочищенными. Более половины — от промышленных предприятий, лидером по сбросу является «Киевводоканал».

Столичные власти не предпринимают никаких действий, чтобы обезопасить Днепр от неконтролируемых сбросов, большинство водовыпусков Киева не оборудованы фильтрами. В русло реки попадает не только физический мусор, но и химические отходы: реагент с дорог, моющие средства с автомоек.

Около 30% днепровского дна занимает твердый мусор, критической отметкой считается 15%. Мелководье зарастает синезелеными водорослями (цианобактериями), которые провоцируют нехватку кислорода в воде и, как следствие, гибель рыб. Гниющая рыба не способствует улучшению качества воды. В советские годы специалисты выращивали и выпускали в реку толстолобика, который поглощал до 30% синезеленых водорослей. Нынешние власти не предусмотрели в бюджете затраты на его разведение.

Деградация защитных полос является еще одной причиной загрязнения рек. Вдоль водных артерий бесконтрольно строятся коттеджные поселки. Агрохолдинги распахивают прибрежные земли, удобрения беспрепятственно смываются в реки. Добыча речного песка вызывает обмеление Днепра, меняет ландшафт речного дна и конфигурацию береговой линии, начинается заболачивание реки.

Украина в мировом рейтинге «Возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения» находится на 125 месте из 180, рядом стоят засушливые африканские государства. И это несмотря на обилие малых и больших рек, озер и водохранилищ.

Загрязнение стоками и химическими отходами происходит на фоне упадка промышленности и уменьшения численности населения страны. Этот парадокс объясняется отсутствием контроля со стороны власти и коррупции.

В СМИ забили тревогу, обнаружив загрязнение киевской реки Лыбедь, ее воды стали ярко желтыми. Желтое пятно успело достичь Днепра, власти страны не предприняли никаких действий, только пообещали взять пробы.

экология днепр загрязнение
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