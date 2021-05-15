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15 мая 21:46
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Беременная жена Авербуха продолжает репетиции в театре

Шоу-бизнес
Беременная жена Авербуха продолжает репетиции в театре
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 15 мая. Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова после объявления о беременности от Ильи Авербуха стала публиковать фото с округлившимся животом во время репетиций в театре.

Актриса больше не стесняется выкладывать снимки в полный рост. Оказалось, беременность ничуть не сказалась на рабочем графике звезды. Арзамасова продолжает принимать участие в репетициях спектаклей и гастролировать по России. Об этом стало известно по ее публикациям в Instagram.

Несмотря на хорошее самочувствие супруги Авербуха, преданные фанаты переживают за 26-летнюю актрису. В комментариях они напоминают ей о необходимости определенного количества отдыха для безопасности малыша и несильной нагрузки на ее собственный организм.

Сейчас актриса задействована в многочисленных пьесах и спектаклях, кроме того, она продолжает съемки в кино. Однако на свое положение и не думает жаловаться. Арзамасова продолжает радовать подписчиков рассказами из жизни, даже если речь идет просто о смене имиджа.

После трагедии в Казани Арзамасова обратилась к поклонникам на тему бережного отношения к жизни. Как сообщает «Вечерняя Москва», она заявила, что не понимает, откуда в мире так много жестокости.

беременность авербух арзамасова
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Все новости / Шоу-бизнес / Беременная жена Авербуха продолжает репетиции в театре
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