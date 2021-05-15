Беременная жена Авербуха продолжает репетиции в театре

Москва, 15 мая. Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова после объявления о беременности от Ильи Авербуха стала публиковать фото с округлившимся животом во время репетиций в театре.

Актриса больше не стесняется выкладывать снимки в полный рост. Оказалось, беременность ничуть не сказалась на рабочем графике звезды. Арзамасова продолжает принимать участие в репетициях спектаклей и гастролировать по России. Об этом стало известно по ее публикациям в Instagram.

Несмотря на хорошее самочувствие супруги Авербуха, преданные фанаты переживают за 26-летнюю актрису. В комментариях они напоминают ей о необходимости определенного количества отдыха для безопасности малыша и несильной нагрузки на ее собственный организм.

Сейчас актриса задействована в многочисленных пьесах и спектаклях, кроме того, она продолжает съемки в кино. Однако на свое положение и не думает жаловаться. Арзамасова продолжает радовать подписчиков рассказами из жизни, даже если речь идет просто о смене имиджа.

После трагедии в Казани Арзамасова обратилась к поклонникам на тему бережного отношения к жизни. Как сообщает «Вечерняя Москва», она заявила, что не понимает, откуда в мире так много жестокости.