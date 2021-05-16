Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам

Финансовые инвестиции перестали быть роскошью из мира бизнесменов и сегодня стали доступны многим россиянам. Однако начинать этот сложный путь без подготовки и базовых знаний опасно как для кошелька, так и для морального состояния.

Каким рекомендациям нужно следовать начинающим инвесторам, чтобы себя обезопасить, ФАН выяснил у финансового консультанта, партнера Агентства по личным финансам GoFortune Натальи Шумаковой.

«Рекомендация номер один — инвестировать для начала в свое образование, чтобы хоть немного понимать, о чем будут говорить люди, с которыми вам предстоит вести переговоры по поводу своих денег», — рассказывает эксперт.

Получить элементарные знания о финансовых процессах и инвестиционных инструментах можно и с помощью бесплатных ресурсов, которых сегодня достаточно в российском интернет-пространстве. А при возможности можно пройти и платные курсы, которые дадут общее представление о сфере.

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Вторым шагом для начинающего инвестора должно стать понимание, по какому пути он хочет пойти к своей цели. Для этого нужно определиться, желает ли он самостоятельно распоряжаться своими деньгами, или же просто получить результат, дорогу к которому ему определят эксперты.

«Результатники», которые хотят доверить свои деньги кому-то, пойдут к независимым финансовым советникам, консультантам в банке или брокерам. И здесь нужно будет определить для себя круг лиц, к которым вы на первый взгляд хотели бы обратиться, затем про каждого из них почитать — сейчас у большинства представителей профессии есть социальные сети, где мы рассказываем о консультациях и результатах работы. Составьте представление о человеке и установите с ним контакт, пообщайтесь», — советует консультант.

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Последний важный момент Наталья Шумакова связывает уже с самой деловой встречей. Если в ходе беседы вам предлагают инструменты, приносящие высокий доход за короткий срок, а механизм образования будущего дохода остается при этом неясным, то лучше сразу же найти себе другого эксперта.

Недавно старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов дал россиянам совет, как правильно распорядиться деньгами, чтобы впоследствии на этом заработать. По его мнению, драгоценные металлы, постоянно растущие в цене, станут верным вложением средств.