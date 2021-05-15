Депутат Бессараб рассказала, как власти решат проблему дефицита бюджета ПФР

Москва, 15 мая. Пенсии россиян вырастут при увеличении доходов государства, заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Она напомнила, что сейчас деньги из федерального бюджета идут на погашение дефицита в Пенсионном фонде России (ПФР). Бюджет фонда на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был принят с дефицитом, указала депутат в комментарии URA.RU.

По словам Бессараб, ежегодно пенсии неработающих россиян будут увеличиваться в среднем на 1 тысячу рублей. Она добавила, что в 2024 году средний размер пенсии в России должен достичь 20 тысяч рублей.

«Если понадобятся для этого средства из федерального бюджета, они будут выделяться», — заверила законодатель.

Пресс-служба ПФР по Москве и Московской области ранее разъяснила, в каких случаях при назначении пенсии не учитывается стаж. Страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах, напомнили в фонде.