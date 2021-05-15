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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Депутат Бессараб рассказала, как власти решат проблему дефицита бюджета ПФР

  /   Обновлено: 15 мая 2021 21:04
Экономика
Депутат Бессараб рассказала, как власти решат проблему дефицита бюджета ПФР
er.ru  /  Партия «Единая Россия»

Москва, 15 мая. Пенсии россиян вырастут при увеличении доходов государства, заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Она напомнила, что сейчас деньги из федерального бюджета идут на погашение дефицита в Пенсионном фонде России (ПФР). Бюджет фонда на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был принят с дефицитом, указала депутат в комментарии URA.RU.

По словам Бессараб, ежегодно пенсии неработающих россиян будут увеличиваться в среднем на 1 тысячу рублей. Она добавила, что в 2024 году средний размер пенсии в России должен достичь 20 тысяч рублей.

«Если понадобятся для этого средства из федерального бюджета, они будут выделяться», — заверила законодатель.

Пресс-служба ПФР по Москве и Московской области ранее разъяснила, в каких случаях при назначении пенсии не учитывается стаж. Страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах, напомнили в фонде.

пенсии пфр господдержка бессараб
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Все новости / Экономика / Депутат Бессараб рассказала, как власти решат проблему дефицита бюджета ПФР
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