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15 мая 21:46
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
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Политолог Лазарев удивился некомпетентности следствия по делу Медведчука

Политика
Политолог Лазарев удивился некомпетентности следствия по делу Медведчука
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Киев, 15 мая. Украинский политолог Александр Лазарев прокомментировал ситуацию с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который оказался под домашним арестом.

Как считает эксперт, обвинения против политика были скомпилированы «на коленке», и теперь рейтинг власти очень сильно снижается. Дело, которое завела украинская прокуратура против Медведчука, «шито белыми нитками», считает Лазарев. В ходе заседания судье не удалось получить от обвинения четкие ответы на вопросы.

«Мы видели на судебном заседании, что прокуроры говорили и, честно говоря, юристы первого курса, наверное, за голову брались. Потому что говорить о том, что человек виновен в чем-то только из-за того, что он не согласен с политикой власти — это странно», — цитирует Лазарева Nation News.

Эксперт также указал, что материалы, подкрепленные к делу Медведчука, были взяты за прошлый год, хотя согласно процедуре, нужно брать только за текущий.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что пример Виктора Медведчука наглядно демонстрирует всем, что может происходить с пророссийски настроенными людьми на Украине.

украина медведчук александр лазарев
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Все новости / Политика / Политолог Лазарев удивился некомпетентности следствия по делу Медведчука
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