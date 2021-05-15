Политолог Лазарев удивился некомпетентности следствия по делу Медведчука

Киев, 15 мая. Украинский политолог Александр Лазарев прокомментировал ситуацию с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который оказался под домашним арестом.

Как считает эксперт, обвинения против политика были скомпилированы «на коленке», и теперь рейтинг власти очень сильно снижается. Дело, которое завела украинская прокуратура против Медведчука, «шито белыми нитками», считает Лазарев. В ходе заседания судье не удалось получить от обвинения четкие ответы на вопросы.

«Мы видели на судебном заседании, что прокуроры говорили и, честно говоря, юристы первого курса, наверное, за голову брались. Потому что говорить о том, что человек виновен в чем-то только из-за того, что он не согласен с политикой власти — это странно», — цитирует Лазарева Nation News.

Эксперт также указал, что материалы, подкрепленные к делу Медведчука, были взяты за прошлый год, хотя согласно процедуре, нужно брать только за текущий.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что пример Виктора Медведчука наглядно демонстрирует всем, что может происходить с пророссийски настроенными людьми на Украине.