Очевидцы сняли на видео бушующий в Екатеринбурге пожар

Екатеринбург, 15 мая. Пожар на улице Учителей, распространившийся на площади 2 тысяч квадратных метров, сняли на видео. Ролик появился в социальных сетях.

По данным МЧС, пламя по территории распространяется стремительно. В ведомстве подчеркнули, что огонь может перекинуться и на коллективные сады, а также административные здания и газовую котельную. В тушении пожара участвуют девять единиц техники, 25 человек личного состава, а также вертолеты.

Полицейские эвакуируют местных жителей, люди успели схватить ценные вещи и выбежать на улицу. Сейчас спасатели пытаются потушить гаражи, сообщал ФАН.