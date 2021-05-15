Американские санкции могут повлиять на экономическую обстановку в Белоруссии

Минск, 15 мая. Крупный нефтеперерабатывающий завод Белоруссии из-за санкций может прекратить приносить главный экспортный доход.

Основной НПЗ Белоруссии «Нафтан» пытаются заблокировать через санкции Соединенные Штаты. Доходы данного предприятия являются одной из главных экспортных статей республики, поэтому внутренняя экономика страны может серьезно пострадать из-за этого.

В агентство Argus сообщили, что ряд европейских банков также начал прекращать финансировать долларовые договоры на поставки белорусских нефтепродуктов. Если ЕС инициирует рестрикции по аналогичной схеме, то сделки прекратятся и в евро.

Около 20% выручки страны составляют продажи нефтепродуктов за границу. Таким образом, экономика Белоруссии оказывается подверженной серьезным рискам, связанным с дальнейшим развитием санкционной политики в отношении Минска. Сейчас в государстве насчитывается порядка 6,9 млрд золотовалютных резервов, сократившихся на четверть с начала 2021 года. Примерно 2,8 млрд долларов возможно использовать, но они не смогут закрыть импорт.

Президент республики Александр Лукашенко ранее подписал указ, согласно которому Белоруссия выйдет на российскую биржу с бондами на 100 млрд российских рублей.