Американские санкции могут повлиять на экономическую обстановку в Белоруссии

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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
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«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
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Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
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Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
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Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Американские санкции могут повлиять на экономическую обстановку в Белоруссии

Экономика
Американские санкции могут повлиять на экономическую обстановку в Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 15 мая. Крупный нефтеперерабатывающий завод Белоруссии из-за санкций может прекратить приносить главный экспортный доход.

Основной НПЗ Белоруссии «Нафтан» пытаются заблокировать через санкции Соединенные Штаты. Доходы данного предприятия являются одной из главных экспортных статей республики, поэтому внутренняя экономика страны может серьезно пострадать из-за этого.

В агентство Argus сообщили, что ряд европейских банков также начал прекращать финансировать долларовые договоры на поставки белорусских нефтепродуктов. Если ЕС инициирует рестрикции по аналогичной схеме, то сделки прекратятся и в евро.

Около 20% выручки страны составляют продажи нефтепродуктов за границу. Таким образом, экономика Белоруссии оказывается подверженной серьезным рискам, связанным с дальнейшим развитием санкционной политики в отношении Минска. Сейчас в государстве насчитывается порядка 6,9 млрд золотовалютных резервов, сократившихся на четверть с начала 2021 года. Примерно 2,8 млрд долларов возможно использовать, но они не смогут закрыть импорт.

Президент республики Александр Лукашенко ранее подписал указ, согласно которому Белоруссия выйдет на российскую биржу с бондами на 100 млрд российских рублей.

санкции ес нафтан Белоруссия и США
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