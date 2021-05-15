Фанаты «Мумий Тролля» выбрали 11 лучших песен для нового сборника

Москва, 15 мая. Группа «Мумий Тролль» на своей официальной странице в Instagram разместила список из 11 лучших песен, которые в течение двух месяцев выбирали ее фанаты.

В сборник лучших треков на виниле под названием «Приоритеты» войдут такие композиции, как «Карнавала.нет», «Инопланетный гость», «Дельфины», «Забавы», «Медведица», «Бермуды», «Это по любви», «С Новым годом, крошка», «Приоритеты», «Контрабанды» и «Хищник».

Перечисленные песни точно войдут в трек-лист, однако возможны и дополнения, заверили музыканты. Почитатели творчества группы уже могут оформить предзаказ как на CD-версию сборника, так и на винил.

Точная дата выхода альбома пока неизвестна. Участники коллектива предложили фанатам полюбоваться обложками, которые подготовили их поклонники, передает телеканал «Мир 24».

Ранее стало известно об отмене российского тура британской инди-рок-группы Hurts. Коллектив планировал посетить РФ осенью этого года. Но из-за личных причин и эпидемиологической обстановки команда приняла решение отменить выступления.