Более 21,5 тыс. жителей остались без электричества из-за непогоды в Нижегородской области

Нижний Новгород, 15 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, порядка 80 населенных пунктов с 21,5 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра.

Отключение электричества произошло в Выксе, Навашинском, Павловском, Богородском, Сосновском, Городецком, Вачском, Володарском, Вознесенском районах. В регионах, где произошла авария, ведутся восстановительные работы. По сообщениям экстренных служб, в районах ветер достигает 18-23 метров в секунду и сопровождается грозами, ливнями, градом.

Также в разгар разгула стихии было повалено 20 деревьев, повреждено два автомобиля. С двух зданий в Дзержинске и Володарском районе сорвало крышу. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Настоящие майские дожди и грозы придут в Петербург во второй половине дня в субботу, сообщал ФАН. Об изменениях в погоде предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.