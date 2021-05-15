Вашингтон, 15 мая. Российский проект, нацеленный на разработку арктических месторождений, может полностью затмить роль СПГ, который производится в США.

Политолог Саймон Уоткинс высказал идею о том, что американский сжиженный природный газ может быть экономически ликвидирован вследствие стратегии, которой руководствуется Россия в Арктике. Компания «Новатэк» ведет работы в этом перспективном регионе, который может принести ей в дальнейшем газ по крайне низкой цене. Об этом пишет издание «Актуальные новости».

Согласно информации OilPrice, потенциал «Новатэка» составляет порядка 100 млн тонн газа ежегодно, которые станут доступны после 2030 года. Арктика располагает более 35,7 млрд куб. м энергоносителя и около 2300 млн тонн нефти. При этом Россия продолжает активное проведение работ на территории этого сектора.

По прогнозам российского президента Владимира Путина, Россия сможет нарастить добычу в Арктике в течение 10-15 лет. К этому добавляется развитие судоходства по Северному морскому пути.

Недавно стало известно, что Вашингтон начал беспокоиться об отсутствии у страны ледоколов, которые позволили бы наращивать мощь в Арктике и соперничать с КНР и Россией.