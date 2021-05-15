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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Американский СПГ может уйти со сцены из-за нового арктического проекта РФ

Экономика
Американский СПГ может уйти со сцены из-за нового арктического проекта РФ
novatek.ru  /  Пресс-служба НОВАТЭК

Вашингтон, 15 мая. Российский проект, нацеленный на разработку арктических месторождений, может полностью затмить роль СПГ, который производится в США.

Политолог Саймон Уоткинс высказал идею о том, что американский сжиженный природный газ может быть экономически ликвидирован вследствие стратегии, которой руководствуется Россия в Арктике. Компания «Новатэк» ведет работы в этом перспективном регионе, который может принести ей в дальнейшем газ по крайне низкой цене. Об этом пишет издание «Актуальные новости».

Согласно информации OilPrice, потенциал «Новатэка» составляет порядка 100 млн тонн газа ежегодно, которые станут доступны после 2030 года. Арктика располагает более 35,7 млрд куб. м энергоносителя и около 2300 млн тонн нефти. При этом Россия продолжает активное проведение работ на территории этого сектора.

По прогнозам российского президента Владимира Путина, Россия сможет нарастить добычу в Арктике в течение 10-15 лет. К этому добавляется развитие судоходства по Северному морскому пути.

Недавно стало известно, что Вашингтон начал беспокоиться об отсутствии у страны ледоколов, которые позволили бы наращивать мощь в Арктике и соперничать с КНР и Россией.

арктика новатэк спг россия и сша
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Все новости / Экономика / Американский СПГ может уйти со сцены из-за нового арктического проекта РФ
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