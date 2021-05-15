Кабмин хочет ввести поправки в Налоговый кодекс для участников финрынка

Москва, 15 мая. Правительство РФ предложило ввести в Налоговый кодекс штрафы для участников финансового рынка за непредставление или представление неполной информации о клиентах.

Согласно законопроекту, размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей. Невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента — 50 тысяч рублей за каждый факт подобного нарушения. Представление неполной или недостоверной информации — 25 тысяч рублей. Если же данные о нерезиденте были предоставлены в неполной мере умышленно, то штраф составит 100 тысяч рублей.

Одновременно с этим расширяется линейка штрафов, которые могут взиматься в рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. Для целей автоматического обмена данными есть уточнение, что именно является финансовым активом. Законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Юрист Алексей Гавришев ранее рассказал, как банки штрафуют за досрочное погашение кредита. Он также озвучил способ оспорить штраф кредитной организации в суде.