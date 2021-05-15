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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
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20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
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Полковник ПВО назвал ВС Швеции абсолютно беспомощными перед Россией без НАТО

Политика
Полковник ПВО назвал ВС Швеции абсолютно беспомощными перед Россией без НАТО
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 15 мая. Швеция в случае противостояния с Россией не продержится и трех дней, потому что полностью зависит от ресурсов НАТО и США, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее военное командование ВС Швеции заявило, что армия страны способна создать проблемы даже такому внушительном противнику, как Россия. Полковник войск ПВО Сергей Хатылев усомнился в этом предположении, а также предрек Стокгольму печальную участь в случае открытой военной конфронтации с Москвой.

«У них нет своего вооружения, снабжения, обеспечения локационной информации, своих спутников. Без авиации, транспорта и вооружения НАТО, Швеция ничего не сможет», — объяснил эксперт.

Хатылев предположил, что Швецию могут привлечь к организации провокаций в морских прибрежных зонах. На такой шаг ее могут подтолкнуть США, которые заинтересованы в использовании страны против России, передают Nation News.

«Достаточно двух-трех суток для того, чтобы нанести сокрушающее поражение, и чтобы шведы отказались от проведения военной операции», — подытожил специалист.

Напомним, что командующий сухопутными войсками ВС Швеции Карл Энгельбректсон заявил о высоком уровне боеготовности войск государства, которые регулярно проводят военные учения для противодействия угрозам.

россия швеция война
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Все новости / Политика / Полковник ПВО назвал ВС Швеции абсолютно беспомощными перед Россией без НАТО
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