Полковник ПВО назвал ВС Швеции абсолютно беспомощными перед Россией без НАТО

Стокгольм, 15 мая. Швеция в случае противостояния с Россией не продержится и трех дней, потому что полностью зависит от ресурсов НАТО и США, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее военное командование ВС Швеции заявило, что армия страны способна создать проблемы даже такому внушительном противнику, как Россия. Полковник войск ПВО Сергей Хатылев усомнился в этом предположении, а также предрек Стокгольму печальную участь в случае открытой военной конфронтации с Москвой.

«У них нет своего вооружения, снабжения, обеспечения локационной информации, своих спутников. Без авиации, транспорта и вооружения НАТО, Швеция ничего не сможет», — объяснил эксперт.

Хатылев предположил, что Швецию могут привлечь к организации провокаций в морских прибрежных зонах. На такой шаг ее могут подтолкнуть США, которые заинтересованы в использовании страны против России, передают Nation News.

«Достаточно двух-трех суток для того, чтобы нанести сокрушающее поражение, и чтобы шведы отказались от проведения военной операции», — подытожил специалист.

Напомним, что командующий сухопутными войсками ВС Швеции Карл Энгельбректсон заявил о высоком уровне боеготовности войск государства, которые регулярно проводят военные учения для противодействия угрозам.