Российский ученый выяснил, в какие дни недели легче всего заразиться COVID-19

Москва, 15 мая. Московский ученый Евгений Виноградов выявил связь между заболеваемостью коронавирусной инфекцией и днями недели.

Он составил график выявления больных в России и отдельно в Москве и подсчитал, по каким дням чаще всего происходит прирост зараженных. Как оказалось, иммунитет человека в значительной мере зависит от солнечной активности, пишет «Московский комсомолец».

Когда на солнце происходят вспышки, число заболевших растет. Специалист также рассчитал недельный перепад заражаемости и пришел к выводу, что в субботу коронавирусом заражается в 1,42 раза больше людей, чем, например, в понедельник. По его словам, снизить количество новых больных можно, если повысить уровень самоизоляции с середины вторника и до середины среды, а также с середины пятницы до середины воскресения.

Ранее ревматолог рассказал о страданиях пациентов, перенесших коронавирус. По его словам, проблемы со здоровьем можно испытывать и после выздоровления.