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15 мая 21:45
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Российский ученый выяснил, в какие дни недели легче всего заразиться COVID-19

Общество
Российский ученый выяснил, в какие дни недели легче всего заразиться COVID-19
pixabay.com

Москва, 15 мая. Московский ученый Евгений Виноградов выявил связь между заболеваемостью коронавирусной инфекцией и днями недели.

Он составил график выявления больных в России и отдельно в Москве и подсчитал, по каким дням чаще всего происходит прирост зараженных. Как оказалось, иммунитет человека в значительной мере зависит от солнечной активности, пишет «Московский комсомолец».

Когда на солнце происходят вспышки, число заболевших растет. Специалист также рассчитал недельный перепад заражаемости и пришел к выводу, что в субботу коронавирусом заражается в 1,42 раза больше людей, чем, например, в понедельник. По его словам, снизить количество новых больных можно, если повысить уровень самоизоляции с середины вторника и до середины среды, а также с середины пятницы до середины воскресения.

Ранее ревматолог рассказал о страданиях пациентов, перенесших коронавирус. По его словам, проблемы со здоровьем можно испытывать и после выздоровления.

инфекция пандемия коронавирус
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