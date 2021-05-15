Уголовное дело возбудили после схода вагонов под Самарой

Самара, 15 мая. СК завел дело из-за нарушения правил безопасности железнодорожного транспорта после схода с рельсов 14 вагонов в Самарской области, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Инцидент случился на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай — Похвистнево. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Однако железнодорожное полотно оказалось поврежденным.

В настоящее время причины произошедшего выясняются, последствия ЧП устраняются. Собственные проверки организовали сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры и следователи-криминалисты. Из-за схода вагонов поменялось расписание нескольких поездов и электричек.

В Карелии сход вагонов недалеко от станции Заделья стал основанием для проверки сотрудниками мурманского следственного отдела. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, что повлекло обрыв проводов, сообщал ФАН.