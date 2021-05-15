Россиянам назвали страну, которая сможет заменить курорты Крыма и Турции

Москва, 15 мая. Эксперт в области туризма рассказал о стране, открытие которой сможет стать хорошей альтернативой Краснодарскому краю и Крыму.

Болгария может заменить курорты Сочи или крымские пляжи, заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в интервью для URA.RU. Он отметил, что ввиду раннего потепления черноморское побережье является хорошим местом для путешествия. Это затрагивает как российские южные регионы, так и наших ближайших соседей — Болгарию.

Эксперт сообщил, что Мексика и Саудовская Аравия, с которыми у России открыто воздушное сообщение, не подходят для отдыха всей семьей. Резкая смена климата и часовых поясов может плохо сказаться на самочувствии при перелете, подчеркнул Мальцев.

Россияне будут дожидаться открытия балканского направления и снятия ограничений в Хорватии, Черногории и Болгарии, сообщил специалист. Эти страны смогут заменить россиянам отдых в Турции, который сейчас невозможен по причине эпидемиологической обстановки на курортах.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян планирует провести летний отпуск за границей. Сервис OneTwoTrip предоставил данные опроса.