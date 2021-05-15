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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
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Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
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Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
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20:49
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Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
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Польские журналисты назвали способы примирения с Россией

Политика
Польские журналисты назвали способы примирения с Россией
wikipedia.org  /  Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 pl

Варшава, 15 мая. Польское издание Onet опубликовало статью, в которой рассказывается как примирить Варшаву с Москвой.

Совсем немного времени прошло после выдворения русских дипломатов из Варшавы и подобного ответного жеста Москвы. Очевидно, что после такой рокировки, отношения двух стран значительно ухудшились. Но поляки надеются на улучшение былых связей. Так, польское издание Onet проанализировало все возможные причины разногласий между государствами и предложило свои пути решения данного вопроса.

По мнению авторов Onet, причин для ссор Варшавы и Москвы несколько. Одна из них — различия геополитических взглядов. Поляки придерживаются установок блока НАТО, среди которых сдерживание России и запрет ее интеграции в Европу, а также сохранение авторитета Вашингтона в ЕС. Основным же приоритетом Москвы является баланс сил. При этом поляки считают Россию агрессивным государством.

Второй причиной разногласий между странами, по мнению авторов статьи, является буферная зона между Россией и Польшей в виде Украины и Беларуси. Полякам интересны эти страны, независимые от Кремля, а РФ, по мнению польских журналистов, предпочитает подчинить эти регионы своему влиянию. К компромиссам в этом отношении не готовы обе стороны. А независимость Киева и Минска от РФ и США по-прежнему не представляется возможной.

Третья причина — историческая. Как отмечается в публикации Onet, Россия винит Польшу в фальсификации событий и итогов Второй мировой войны. В Варшаве уверенно уверяют в обратном, указывая на «Катынский расстрел» и пакт Молотова-Риббентропа и его последствия для Прибалтики.

В издании также отмечается необходимость наращивать свой военный потенциал Польши. Актуально это и в случае ухудшения отношений между Россией и США, и наоборот, при их потеплении. Так или иначе, для сведения к минимуму возможных внешнеполитических потерь Варшаве необходимо предпринять ряд шагов навстречу Москве.

В первую очередь полякам необходимо сменить русофобский курс. Особенно это касается отношения к памятникам советских солдат и их захоронений на территории Польши. Также пора перестать приравнивать СССР 30-40х годов к нацистской Германии. Указана и необходимость проявления уважения к точке зрения Москвы, несмотря на расхождение во взглядах на решение геополитических кризисов.

Ранее сообщалось, как Россия и Польша спорили о том, кто первым придумал водку.

россия польша споры
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Все новости / Политика / Польские журналисты назвали способы примирения с Россией
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