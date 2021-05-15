Головин заявил, что ему некогда думать о чемпионате Европы по футболу

Монако, 15 мая. Футболист Александр Головин провел один из лучших сезонов в своей карьере за клуб «Монако». Он отметил, что сейчас не готов думать о грядущем чемпионате Европы.

Российский спортсмен не готов сейчас думать о будущем, даже о ближайшем. В интервью он заявил, что расставил приоритеты, и ему некогда размышлять о другом. На первом месте для него — три игры в рамках Кубка Франции.

«Сложно говорить на этот счет. Сейчас не лучшее время, чтобы об этом думать, потому что нам предстоит провести три непростых и важных матча. После окончания сезона у меня будет больше времени, чтобы думать об этом», — слова спортсмена приводят на официальном сайте футбольного клуба.

Евро-2020 стартует уже 3 июня. Головин включен в расширенный состав сборной России по футболу в качестве полузащитника. Кроме него, в список попали еще 30 футболистов. О переменах и новичках в команде рассказывал ФАН.

Согласно решению организаторов европейского футбольного первенства, на стадионы будет допускаться лишь 50% зрителей. И пока в некоторых городах происходит аннуляция билетов, в Баку еще есть возможность попасть на матчи. В столице Азербайджана пройдет несколько игр в рамках Евро-2020, и 15 мая на них откроется продажа, сообщает «МИР 24».