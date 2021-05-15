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15 мая 21:45
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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Головин заявил, что ему некогда думать о чемпионате Европы по футболу

Спорт
Головин заявил, что ему некогда думать о чемпионате Европы по футболу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Монако, 15 мая. Футболист Александр Головин провел один из лучших сезонов в своей карьере за клуб «Монако». Он отметил, что сейчас не готов думать о грядущем чемпионате Европы.

Российский спортсмен не готов сейчас думать о будущем, даже о ближайшем. В интервью он заявил, что расставил приоритеты, и ему некогда размышлять о другом. На первом месте для него — три игры в рамках Кубка Франции.

«Сложно говорить на этот счет. Сейчас не лучшее время, чтобы об этом думать, потому что нам предстоит провести три непростых и важных матча. После окончания сезона у меня будет больше времени, чтобы думать об этом», — слова спортсмена приводят на официальном сайте футбольного клуба.

Евро-2020 стартует уже 3 июня. Головин включен в расширенный состав сборной России по футболу в качестве полузащитника. Кроме него, в список попали еще 30 футболистов. О переменах и новичках в команде рассказывал ФАН.

Согласно решению организаторов европейского футбольного первенства, на стадионы будет допускаться лишь 50% зрителей. И пока в некоторых городах происходит аннуляция билетов, в Баку еще есть возможность попасть на матчи. В столице Азербайджана пройдет несколько игр в рамках Евро-2020, и 15 мая на них откроется продажа, сообщает «МИР 24».

Головин футбол монако евро-2020
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