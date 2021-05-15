Синоптики предупредили жителей Ленинградской области о дождях 16 мая

Санкт-Петербург, 15 мая. Облачная погода с дождями ожидается в Ленинградской области в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью воздух прогреется до значений +8... +13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +16... +21 градусов. В большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами. Ведь день будет фиксироваться повышенное атмосферное давление. Ветер в регионе будет дуть с запада со скорость-9 м/с. При грозах порывы ветра будут усиливаться.

Ранее синоптики предупредили россиян о наступлении аномальной жары в регионах России. Высокие температурные значения ожидают москвичей и жителей средней полосы России уже со следующей недели. В понедельник воздух в столице прогреется до +29 градусов тепла.