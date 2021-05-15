Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»

Екатеринбург, 15 мая. Площадь возгорания на улице Учителей увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил здание пилорамы, после чего перекинулся на площадку со стройматериалами и садовые дома. Дым видно почти из всех районов города. Полицейские эвакуируют местных жителей, люди успели схватить ценные вещи и выбежать на улицу. Сейчас спасатели пытаются потушить гаражи.

Огнеборцы предупредили об угрозе взрыва — в горящем административном здании могут находиться баллоны с газом, неподалеку расположена автозаправка. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и отсутствие пожарных гидрантов вблизи места ЧП, сообщало Федеральное агентство новостей.