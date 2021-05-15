Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе

Иерусалим, 15 мая. Глава Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал по телефону президента США Джо Байдена о том, как проходит операция в Газе. Об этом заявили в канцелярии премьера.

Кроме того, Нетаньяху сообщил о проведенных мерах защиты гражданских лиц во время авиаударов ЦАХАЛ.

В свою очередь, министр по гражданским делам Палестины подчеркнул, что Аббас и Байден также обсудили по телефону последние происходящие события в регионе.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля разрушили дом заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Халиля аль-Хайи.