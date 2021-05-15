Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму

Москва, 15 мая. Буква «А» рухнула с фасада здания Государственной думы на Охотном ряду в Москве.

Как сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, инцидент произошел из-за сильного ветра, обрушившегося на столицу. Предпоследняя буква отпала от слова «Государственная», она сорвалась, уточнила Крылова.

В скором времени к Госдуме должны прибыть специалисты, которые установят букву на место. За эксплуатацию здания Федерального собрания отвечает Управделами президента РФ.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что новая политика мессенджера WhatsApp неэтична. По его словам, новые правила конфиденциальности программы не соответствуют законодательству России.