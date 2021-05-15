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15 мая 20:17
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новостей
20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
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Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти
19:49
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова высказалась об эпатажной свадьбе Собчак и Богомолова
19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
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Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах

Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 15 мая. Актриса Татьяна Лазарева, страдающая от неизлечимой болезни, давно разъехалась с мужем Михаилом Шацем в разные страны, однако об изменах и предательстве заговорила лишь сейчас.

Звезда обратилась со своими мыслями по поводу измен и предательства к подписчикам в Instagram. В своей публикации она задалась вопросом о лжи и обмане, которые с самого детства окружают человека. При этом актриса уверена, что любая ложь со временем станет явью.

Откровения Лазаревой заставили поклонников задуматься о том, что она могла узнать об измене мужа, телеведущего Михаила Шаца, который остался жить в России после того, как звезда уехала с дочерью в Испанию.

«Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких. Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы», — рассказала актриса.

Лазареву поклонники уже давно не видели в новых фильмах, хотя еще восемь лет назад она считалась звездой комедийных мелодрам. Дело в том, что актриса страдает от неизлечимого недуга — язвенного колита. Болезнь практически невозможно вылечить окончательно, но есть шансы добиться ремиссии. Недуг способен влиять на настроение человека и погружать в депрессивные расстройства. Несмотря на диагноз, звезда старается не унывать. Своим подписчикам она рассказала как борется с весенним упадком сил и расстройствами.

В конце прошлого года с Лазаревой случилось еще одно происшествие — в ее машину врезался грузовик. Тогда сама артистка не пострадала, сообщает сайт 360tv.ru.

отношения лазарева шац
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