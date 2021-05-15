Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах

Москва, 15 мая. Актриса Татьяна Лазарева, страдающая от неизлечимой болезни, давно разъехалась с мужем Михаилом Шацем в разные страны, однако об изменах и предательстве заговорила лишь сейчас.

Звезда обратилась со своими мыслями по поводу измен и предательства к подписчикам в Instagram. В своей публикации она задалась вопросом о лжи и обмане, которые с самого детства окружают человека. При этом актриса уверена, что любая ложь со временем станет явью.

Откровения Лазаревой заставили поклонников задуматься о том, что она могла узнать об измене мужа, телеведущего Михаила Шаца, который остался жить в России после того, как звезда уехала с дочерью в Испанию.

«Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких. Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы», — рассказала актриса.

Лазареву поклонники уже давно не видели в новых фильмах, хотя еще восемь лет назад она считалась звездой комедийных мелодрам. Дело в том, что актриса страдает от неизлечимого недуга — язвенного колита. Болезнь практически невозможно вылечить окончательно, но есть шансы добиться ремиссии. Недуг способен влиять на настроение человека и погружать в депрессивные расстройства. Несмотря на диагноз, звезда старается не унывать. Своим подписчикам она рассказала как борется с весенним упадком сил и расстройствами.

В конце прошлого года с Лазаревой случилось еще одно происшествие — в ее машину врезался грузовик. Тогда сама артистка не пострадала, сообщает сайт 360tv.ru.