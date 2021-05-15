ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку

Брюссель, 15 мая. Правила международной торговли хотят изменить в Евросоюзе в одностороннем порядке, прорабатывая новый налог на выброс парниковых газов в атмосферу.

Начиная с 2023 года, на территории Евросоюза планируется ввести специальный углеродный налог, которым будет облагаться вся продукция, поступившая из-за рубежа. Таким образом в Европе хотят проявить роль наставника и показать другим странам, что необходимо работать над модернизацией производств в сторону экологичности. Об этом пишет «Взгляд».

На данный момент неясно, насколько сильно может пострадать от этого российская промышленность. Эксперты считают, что приблизительные цифры — от 6 млрд до 50,6 млрд евро. Именно столько будет уплачено в счет налога за «грязное» производство до 2030 года. Заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков добавляет, что методология расчетов пока что находится в разработке.

Первоначально под налог подпадет ограниченный круг продукции, но постепенно он будет расширяться, включая новые позиции. Примечательно, что в России большая территория покрыта лесами, которые поглощают часть выбросов, но Евросоюз не принимает этот факт в расчет.

Некоторые российские компании уже начинают готовиться к экологичному будущему. Так, в Сбербанке заявили о намерении полностью ликвидировать свой углеродный след к 2030 году.