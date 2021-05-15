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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти
19:49
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова высказалась об эпатажной свадьбе Собчак и Богомолова
19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
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ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку

Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
pixabay.com  /  Free-Photos

Брюссель, 15 мая. Правила международной торговли хотят изменить в Евросоюзе в одностороннем порядке, прорабатывая новый налог на выброс парниковых газов в атмосферу.

Начиная с 2023 года, на территории Евросоюза планируется ввести специальный углеродный налог, которым будет облагаться вся продукция, поступившая из-за рубежа. Таким образом в Европе хотят проявить роль наставника и показать другим странам, что необходимо работать над модернизацией производств в сторону экологичности. Об этом пишет «Взгляд».

На данный момент неясно, насколько сильно может пострадать от этого российская промышленность. Эксперты считают, что приблизительные цифры — от 6 млрд до 50,6 млрд евро. Именно столько будет уплачено в счет налога за «грязное» производство до 2030 года. Заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков добавляет, что методология расчетов пока что находится в разработке.

Первоначально под налог подпадет ограниченный круг продукции, но постепенно он будет расширяться, включая новые позиции. Примечательно, что в России большая территория покрыта лесами, которые поглощают часть выбросов, но Евросоюз не принимает этот факт в расчет.

Некоторые российские компании уже начинают готовиться к экологичному будущему. Так, в Сбербанке заявили о намерении полностью ликвидировать свой углеродный след к 2030 году.

налог торговля углеродный след Россия и ЕС
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