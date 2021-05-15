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15 мая 21:44
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
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Общество
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Архангельский депутат Дятлов назвал спорной мерой заморозку экспорта древесины

Общество
Архангельский депутат Дятлов назвал спорной мерой заморозку экспорта древесины
vk.com  /  Александр Дятлов

Архангельск, 15 мая. Ограничение экспорта древесины как реакция на дефицит пиломатериалов в стране и на внешних рынках — спорная мера. Об этом в разговоре с ФАН заявил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.

«Если экспортеры развернут ранее вывозимые объемы на внутренний рынок, а это еще не факт, то ценник они будут стараться удержать европейский. В противном случае им проще будет временно остановить производство», — делится своей позицией депутат.

По его словам, крупнейшие лесопильные предприятия Архангельской области и в годы советской власти, и в постсоветский период отправляли пиломатериалы в Европу. Под такую схему заточены все технологические процессы и логистика отрасли.

«Взять тот же «Лесозавод 25» (крупнейший лесопильный комплекс на северо-западе России. — Прим. ФАН) — пиловочник на него поступает, в том числе из Вельска и Устьян, то есть едет 600 километров на север. Если продукция поедет на 1200 километров в обратную сторону, то она точно не снизит ценник на российском рынке. И есть сомнения, что пиломатериалы экспортной важности и качества в огромных объемах ждут на внутрироссийском рынке», — уверяет политик.

Архангельский депутат Дятлов назвал спорной мерой заморозку экспорта древесины
Пресс-служба УМВД России по Новгородской области  / 

По прогнозам Дятлова, будущей осенью цена на продукцию лесопильного производства начнет интенсивно снижаться — тем же образом, как сейчас растет. А на внешнем рынке российский товар уже успеют заменить белорусские или прибалтийские аналоги.

«Логичнее стимулировать увеличение производства и определить целевые лимиты по лесосеке для малого и среднего бизнеса, который как раз и закрывал внутренний рынок. А крупные партии пиломатериалов на экспорт — это ведь то, к чему мы стремимся», — заключает депутат Александр Дятлов.

Напомним, что идея заморозки экспорта была озвучена в связи с подскочившей стоимостью на древесину. Согласно статистике Ассоциации деревянного домостроения, строительные доски в период с апреля прошлого года по апрель нынешнего года подорожали в два раза.

экспорт древесина пиломатериалы
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Все новости / Общество / Архангельский депутат Дятлов назвал спорной мерой заморозку экспорта древесины
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