Архангельский депутат Дятлов назвал спорной мерой заморозку экспорта древесины

Архангельск, 15 мая. Ограничение экспорта древесины как реакция на дефицит пиломатериалов в стране и на внешних рынках — спорная мера. Об этом в разговоре с ФАН заявил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.

«Если экспортеры развернут ранее вывозимые объемы на внутренний рынок, а это еще не факт, то ценник они будут стараться удержать европейский. В противном случае им проще будет временно остановить производство», — делится своей позицией депутат.

По его словам, крупнейшие лесопильные предприятия Архангельской области и в годы советской власти, и в постсоветский период отправляли пиломатериалы в Европу. Под такую схему заточены все технологические процессы и логистика отрасли.

«Взять тот же «Лесозавод 25» (крупнейший лесопильный комплекс на северо-западе России. — Прим. ФАН) — пиловочник на него поступает, в том числе из Вельска и Устьян, то есть едет 600 километров на север. Если продукция поедет на 1200 километров в обратную сторону, то она точно не снизит ценник на российском рынке. И есть сомнения, что пиломатериалы экспортной важности и качества в огромных объемах ждут на внутрироссийском рынке», — уверяет политик.

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области /

По прогнозам Дятлова, будущей осенью цена на продукцию лесопильного производства начнет интенсивно снижаться — тем же образом, как сейчас растет. А на внешнем рынке российский товар уже успеют заменить белорусские или прибалтийские аналоги.

«Логичнее стимулировать увеличение производства и определить целевые лимиты по лесосеке для малого и среднего бизнеса, который как раз и закрывал внутренний рынок. А крупные партии пиломатериалов на экспорт — это ведь то, к чему мы стремимся», — заключает депутат Александр Дятлов.

Напомним, что идея заморозки экспорта была озвучена в связи с подскочившей стоимостью на древесину. Согласно статистике Ассоциации деревянного домостроения, строительные доски в период с апреля прошлого года по апрель нынешнего года подорожали в два раза.