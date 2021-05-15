Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России

Москва, 15 мая. Работа в американском посольстве в Российской Федерации является «честью» для пресс-секретаря дипмиссии Ребекки Росс, которая находится в числе дипломатов, высылаемых из страны.

Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети Twitter. По словам Росс, для нее было честью работать с таким числом российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, а также предлагают свои идеи народу и миру, чтобы США делали собственные выводы.

«До новых встреч, прекрасная Россия!» — подчеркнула пресс-секретарь посольства США.

Ранее Росс подтвердила, что она фигурирует в списке дипломатов, которых Российская Федерация объявила персонами нон грата.