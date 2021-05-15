Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу

Москва, 15 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал гостем передачи «Вечерний Ургант», где исполнил свое обещание закрыть шоу, «обесточив» его. Самого Урганта он «отправил» на стройку дорог.

Политик, ранее публично заявивший о своем намерении закрыть передачу «Вечерний Ургант», стал ее главным гостем. Он пришел к звездному ведущему не с пустыми руками. Жириновский подарил актеру золотую монету и конфеты, но мнение по поводу передачи не изменил. Он пошутил, что любит что-то закрывать, а сегодня доберется и до программы Урганта, сообщает сайт 360tv.ru.

«Программу, конечно, мы будем закрывать. Я надеюсь, что вы после этого начнете наконец-то работать. Пойдете, например, дорогу строить. И вы, Иван, будете строить дорогу, и ваши дети», — иронично призвал ведущего заняться более важным делом Жириновский.

После этих слов Ургант с печальным взглядом «спустил флаг» шоу с Останкинской телебашни, а Жириновский символично опустил символический рубильник, «обесточив» студию.

Иван Ургант разозлил Жириновского, когда сравнил его с Геннадием Зюгановым, лидером партии КПРФ. За это политик пообещал приехать и закрыть шоу Урганта, подкрепив свое заявление фото с соответствующей надписью.

Жириновский ранее заявлял, что секрет его популярности в естественности - лидер ЛДПР убежден, что с аудиторией говорить на ее языке, передает «Мир 24».