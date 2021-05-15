Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли

Вашингтон, 15 мая. Миллиарды лет назад древняя планета Тейя могла столкнуться с Землей, в результате чего образовалась Луна. Сегодня она может находиться под землей.

Гипотетическая планета Тейя — часть теории гигантского столкновения, согласно которой Луна образовалась в результате столкновения неизвестного космического объекта с Землей. Как утверждают ученые геофизики, Тейя действительно существовала. Сегодня она покоится в недрах нашей планеты. Об этом сообщается в программе «Погода 24» на телеканале «Россия 24».

Внимание ученых привлекло наличие аномалий плотности на глубине чуть менее трех тысяч километров. Наибольшие уплотнения были выявлены в районе Африки и Тихого океана. Предполагалось, что они являются остатками литосферных плит, однако их аномальная неизменность может говорить о внеземном происхождении, считают исследователи.

Ранее сообщалось, что найденные в США фрагменты мантии Земли помогут понять процесс формирования Аппалачей. Фрагменты были собраны в штате Мэриленд на востоке страны.