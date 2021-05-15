Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти

Москва, 15 мая. Российский сенатор Алексей Пушков эмоционально ответил политику Анатолию Чубайсу на слова о ненависти к властям СССР.

По словам Пушкова, без уточнений «картина получается неполной».

«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — высказался член Совета Федерации в Twitter.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что власть в СССР была «омерзительной ложью», которую он возненавидел.