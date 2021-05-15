Раиса Рязанова высказалась об эпатажной свадьбе Собчак и Богомолова

Москва, 15 мая. Актриса Раиса Рязанова высказалась о скандальной свадьбе театрального режиссера Константина Богомолова и журналистки Ксении Собчак, которая состоялась 13 сентября 2019 года.

Народная артистка России живет по соседству с семьей Богомолова. Ей еще не довелось видеть Собчак в их доме, но прежде она видела актрису Дарью Мороз, бывшую жену режиссера. С мужем журналистки она тоже пересекается редко, но уверена: он часто посещает родных.

На вопрос ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, повезло ли семье Богомолова с невесткой, Рязанова ответила не сразу. Актриса вспомнила про эпатажную свадьбу знаменитостей, «изюминкой» которой стал катафалк. Героиня программы добавила, что сможет рассказать о своем отношении к паре только в случае их развода.

«Я видела куски из свадьбы, видела катафалк, видела ее поздравительный танец, посвященный, не знаю, кому и чему. Разведутся — она (семья Богомолова. — Прим. ФАН) узнает», — ответила Рязанова.

Если бы внук артистки Андрей Перов устроил подобное торжество, она бы отказалась идти на свадьбу. Однако Рязановой стало любопытно, кто работал над организацией церемонии — Собчак или Богомолов.

В выпуске шоу актриса также откровенно рассказала о своей личной жизни. Во время замужества она закрутила роман с женатым режиссером, из-за которого в итоге ушла от супруга.