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15 мая 20:16
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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
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Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
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Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
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Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
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Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран

Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
pixabay.com

Париж, 15 мая. Граждане Франции поприветствовали решение Российской Федерации внести США и Чехию в список недружественных государств, а также предложили добавить туда еще кого-нибудь.

По словам читателей французской газеты Le Figaro, российская сторона наконец-то осознала, что Соединенные Штаты не заботятся о других, думают лишь о своих интересах и без колебаний применяют санкции.

«Москва проявила правильную инициативу», — заявил один из комментаторов.

«Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», — считает другой.

Другой читатель подчеркнул, что России необходимо перестать называть Чехию и США «недружественными странами», поскольку они, скорее, являются настоящими врагами.

«Здесь не хватает только Франции и Польши!» — отметил пользователь Сети.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что внесение Чехии и США в соответствующий список является логичным.

сша франция чехия
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