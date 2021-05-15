Париж, 15 мая. Граждане Франции поприветствовали решение Российской Федерации внести США и Чехию в список недружественных государств, а также предложили добавить туда еще кого-нибудь.

По словам читателей французской газеты Le Figaro, российская сторона наконец-то осознала, что Соединенные Штаты не заботятся о других, думают лишь о своих интересах и без колебаний применяют санкции.

«Москва проявила правильную инициативу», — заявил один из комментаторов. «Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», — считает другой.

Другой читатель подчеркнул, что России необходимо перестать называть Чехию и США «недружественными странами», поскольку они, скорее, являются настоящими врагами.

«Здесь не хватает только Франции и Польши!» — отметил пользователь Сети.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что внесение Чехии и США в соответствующий список является логичным.