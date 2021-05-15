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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
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Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
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Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
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19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
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Все новости

Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа

Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 15 мая. Транзит российского газа постепенно уходит из ГТС Украины, «Газпром» находит новые пути поставок голубого топлива европейским потребителям.

В первый квартал 2021 года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Газпром» транспортировал 14,1 млрд кубометров топлива, поставки шли в Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию и Молдавию.

По договору между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», заключенному в 2019 году, забронирован транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Это соглашение стало ключевым фактором для снижения объема транзита, считает директор Оператора ГТС Украины Евгений Тодоров.

«Мощности ОГТСУ позволяют осуществлять транзит природного газа в значительно больших объемах, чем сейчас забронировано... Однако участники рынка, в частности российская сторона, не выявили заинтересованности», — посетовал Тодоров.

Действительно, «Газпром» не стал докупать дополнительные объемы газового транзита, российский гигант нашел новые пути транспортировки своей продукции в обход Украины. По сути, власти Украины загнали себя в угол подписанием этого соглашения, а «Газпром» выиграл время для полного перехода на альтернативные газопроводы.

В 2020 году газопроводы «Северный поток» и «Ямал» приняли на себя часть транзита, перекинутого из Украины. Причем, транзит по «СП» обошелся газовому гиганту вдвое дешевле. В начале апреля транзитные амбиции Украины подверглись новому испытанию — «Газпром» перевел часть европейских стран на «Турецкий поток». В 2025 году Россия может полностью отказаться от услуг Украины для транспортировки голубого топлива потребителям в Европе.

Газпром украина нафтогаз транзит газа
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