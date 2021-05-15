Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа

Киев, 15 мая. Транзит российского газа постепенно уходит из ГТС Украины, «Газпром» находит новые пути поставок голубого топлива европейским потребителям.

В первый квартал 2021 года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Газпром» транспортировал 14,1 млрд кубометров топлива, поставки шли в Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию и Молдавию.

По договору между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», заключенному в 2019 году, забронирован транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Это соглашение стало ключевым фактором для снижения объема транзита, считает директор Оператора ГТС Украины Евгений Тодоров.

«Мощности ОГТСУ позволяют осуществлять транзит природного газа в значительно больших объемах, чем сейчас забронировано... Однако участники рынка, в частности российская сторона, не выявили заинтересованности», — посетовал Тодоров.

Действительно, «Газпром» не стал докупать дополнительные объемы газового транзита, российский гигант нашел новые пути транспортировки своей продукции в обход Украины. По сути, власти Украины загнали себя в угол подписанием этого соглашения, а «Газпром» выиграл время для полного перехода на альтернативные газопроводы.

В 2020 году газопроводы «Северный поток» и «Ямал» приняли на себя часть транзита, перекинутого из Украины. Причем, транзит по «СП» обошелся газовому гиганту вдвое дешевле. В начале апреля транзитные амбиции Украины подверглись новому испытанию — «Газпром» перевел часть европейских стран на «Турецкий поток». В 2025 году Россия может полностью отказаться от услуг Украины для транспортировки голубого топлива потребителям в Европе.