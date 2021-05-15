Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis

Сеул, 15 мая. Официально презентован новый Genesis G70 Shooting Brake. Автомобиль представляет собой нечто среднее между универсалом и хетчбэком.

Дизайн универсала перекликается с экстерьером обновленного седана G70, дебютировавшего в прошлом году. Транспортное средство получило оригинальные фары и фонари, решетку радиатора ромбовидной формы и овальные патрубки выхлопной системы. Салон автомобиля укомплектован цифровой приборной панелью, передают «Известия».

Автолюбителю также доступна система предотвращения лобового столкновения, функция удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга водителя. Машина получит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 лошадиные силы, а также 2,2-литровый турбодизель. Топовым станет 3,3-литровый силовой агрегат мощностью 270 лошадиных сил.

Премиальный бренд Genesis компании Hyundai ранее представил первый серийный электромобиль. Седан Genesis G80 комплектуется двумя электродвигателями, суммарная мощность которых достигает 370 лошадиных сил.