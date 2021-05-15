Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС

Иерусалим, 15 мая. Военно-воздушные силы Израиля разрушили дом заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Халиля аль-Хайи, передает пресс-служба израильской армии.

Ранее сообщалось, что 10 мая обострился конфликт между израильскими военными и палестинцами. Обе стороны активно осуществляют взаимные ракетные обстрелы, в результате чего уже есть жертвы. По состоянию на 14 мая, стало известно о 126 погибших палестинцах и девяти израильтянах.

Также недавно Израиль ракетным ударом разрушил многоэтажное здание в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, корпоративных компаний и апартаменты. Точная информация о количестве жертв пока что отсутствует.