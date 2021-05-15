Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы

Нью-Йорк, 15 мая. Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline возобновила работу в штатном режиме после временного простоя и перебоев в поставках из-за кибератаки.

Colonial Pipeline начала перезапуск трубопровода 12 мая. С этого времени компания вернула систему к работе в нормальном режиме, говорится в сообщении пресс-службы организации, опубликованном в Twitter.

Трубопровод Colonial Pipeline транспортирует около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье Соединенных Штатов. Перебои с поставками привели к тому, что в штате Флорида был введен режим ЧС, а автозаправки ряда регионов страны были вынуждены прекратить работу.

Остановка поставок по трубопроводу привела к скачку цен на мировом рынке нефти. Однако вместе с возобновлением его работы котировки сырья начали падать.