Китаец расчленил убитую супругу и прокрутил останки через мясорубку

Пекин, 15 мая. Житель Ханчжоу убил свою жену, расчленил ее и прокрутил через мясорубку. После этого он спустил останки в унитаз.

По информации из правоохранительных органов, 55-летний Сюй Гуоли решил избавиться от своей супруги, Лай Хуэйли, которая во время ссор называла его «бесполезным». Он накачал жену лекарствами и задушил. После этого мужчина в ванной расчленил и прокрутил через мясорубку части тела. Затем он избавлялся от следов преступления: смывал в унитаз и выкидывал в мусоропровод останки своей жены.

После исчезновения супруги Сюй Гуоли объявил награду за ее нахождение в 100 тыс. юаней (15 тысяч долларов). Позже его самого стали подозревать в убийстве. Полицейские изучили септик здания и мусоропровод. Экспертиза показала наличие ДНК пропавшей Лай Хуэйли. Мужа-убийцу заключили под стражу.

Молодой краснодарец ранее зарезал семью и попытался скрыть трупы в огне, сообщал ФАН. Следователи Кореновского района возбудили уголовное дело о массовом убийстве после обнаружения тел пожилых супругов и их сына.