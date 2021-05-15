Подростки устроили пожар под Пермью ради ролика в TikTok

Пермь, 15 мая. Юные блогерши устроили пожар на ферме в Нытвенском районе, чтобы снять видеоролик в социальную сеть. Полиция провела с нарушительницами профилактические беседы.

Две девочки тайком пробрались на участок и стали жечь солому. При этом происходящее снимали на камеру. Из-за сильного ветра пожар распространился по территории. Школьницы не смогли самостоятельно потушить огонь и убежали с места происшествия.

Для тушения пожара на место приехали огнеборцы. Ущерб ферме оценили в 150 тысяч рублей. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы об административных нарушениях. Комиссия ПДН решит вопрос о постановке школьниц на учет. Хозяин спаленного участка намерен обратиться в суд за компенсацией денег.

В городе Березовском в 15 километрах от Екатеринбурга произошел пожар на мусорном полигоне. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, на месте работали спасатели, сообщало URA.RU.