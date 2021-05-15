Кадры жесткого ДТП с участием трех авто в Ярославле появились в Сети

Ярославль, 15 мая. Жесткое ДТП, участниками которого стали три автомобиля, произошло в субботу на улице Полушкина Роща в Ярославле. Транспортные средства получили сильные повреждения.

Согласно предварительным данным, никто не погиб в результате происшествия. Как уточнили в экстренных службах, помощь медиков потребовалась только двоим участникам ДТП.

Два легковых автомобиля, Lada Largus и Toyota Camry, получили серьезные повреждения в ходе вчерашнего ДТП в Приморском районе. Как сообщалось ранее, корреспонденты ФАН опубликовали видео с места дорожного происшествия.