Раиса Рязанова впервые встретилась с сестрами в программе «Секрет на миллион»

Москва, 15 мая. Актриса Раиса Рязанова в студии программы «Секрет на миллион» впервые встретилась с двумя сестрами, дочерьми ее отца Ивана Улыбышева от другого брака.

Артистка росла без отца. У Ивана Улыбышева на момент рождения Рязановой была другая семья: жена и шестеро детей. Соседи пришедшего с войны мужчины говорили о его романе на стороне и внебрачной дочери по имени Рая.

Рязановой наконец-то удалось познакомиться со сводными сестрами спустя много лет. В студию программы «Секрет на миллион» пришли Татьяна Улыбышева и Людмила Артемова.

Пройденный ДНК-тест показал: вероятность того, что у Рязановой с Татьяной Улыбышевой один отец, составляет 99,9%. Таким образом, звезда «Москвы слезам не верит», похоронившая в 2020 году сына Данилу Перова, обзавелась сразу тремя сестрами и братом. Другие двое детей Ивана Улыбышева скончались.

«Я не ожидала такого. Как судьба, как подарок с небес свалился. Не искала, и они не искали» — радостно заявила Рязанова.

Мать запрещала Рязановой видеться с отцом, которого встретила во время войны. Она подобрала его на улице, где он умирал от голода и холода. Мать будущей артистки не позволила ему бросить семью и не разрешала видеться с их дочерью, чтобы она не привыкала к нему.