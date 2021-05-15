Москва, 15 мая. Власть в СССР была «омерзительной ложью», заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Его взросление пришлось на поздний период СССР. По словам Чубайса, по утрам он включал радио и слышал радостный голос: «Здравствуйте, ребята. «Пионерская зорька»».

«Это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова… и все прекрасно понимают, что это вранье», — подчеркнул Чубайс.

Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, который пытался продать государственные награды времен СССР на скупках на Арбате в центре российской столицы.