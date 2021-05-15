На Украине укрепляют границы из-за страха «вторжения» со стороны Белоруссии

Киев, 15 мая. Украинские власти продолжают заниматься нагнетанием предвоенной истерии, внушая жителям страны мысль о возможном «вторжении» со стороны Белоруссии.

Отмечается, что ярким примером неадекватной политики Киева стало решение о переброске из Франции вертолетов к белорусской границе. Украинским властям не хватает одной лишь «российской угрозы», поэтому они придумали байку о «новой угрозе» для отвлечения внимания соотечественников от проблем внутри страны.

По имеющейся информации, для придания мнимой важности и статусности этой теме Киев начал реальное усиление украинско-белорусской границы. Повысить безопасность на украинских рубежах решили при помощи дополнительной авиации.

«Часть авиации, в том числе вертолеты из Франции, будет переброшена на укрепление воздушной границы с Белоруссией», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что «готовы к нейтрализации» угроз, якобы исходящих от российско-белорусских военных учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре текущего года.

Ранее экс-депутат Верховной рады заявил, что в настоящее время Украина находится в геополитическом одиночестве, однако страна все еще может спастись и наладить отношения с Россией.