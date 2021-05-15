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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти
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Шоу-бизнес
Раиса Рязанова высказалась об эпатажной свадьбе Собчак и Богомолова
19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
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На Украине укрепляют границы из-за страха «вторжения» со стороны Белоруссии

Политика
На Украине укрепляют границы из-за страха «вторжения» со стороны Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 15 мая. Украинские власти продолжают заниматься нагнетанием предвоенной истерии, внушая жителям страны мысль о возможном «вторжении» со стороны Белоруссии.

Отмечается, что ярким примером неадекватной политики Киева стало решение о переброске из Франции вертолетов к белорусской границе. Украинским властям не хватает одной лишь «российской угрозы», поэтому они придумали байку о «новой угрозе» для отвлечения внимания соотечественников от проблем внутри страны.

По имеющейся информации, для придания мнимой важности и статусности этой теме Киев начал реальное усиление украинско-белорусской границы. Повысить безопасность на украинских рубежах решили при помощи дополнительной авиации.

«Часть авиации, в том числе вертолеты из Франции, будет переброшена на укрепление воздушной границы с Белоруссией», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что «готовы к нейтрализации» угроз, якобы исходящих от российско-белорусских военных учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре текущего года.

Ранее экс-депутат Верховной рады заявил, что в настоящее время Украина находится в геополитическом одиночестве, однако страна все еще может спастись и наладить отношения с Россией.

украина белоруссия граница
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